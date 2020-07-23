Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (09:12)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тренировкам со служебными собаками

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к первому комплексу общих тренировок служебных караульных и минно-розыскных собак.

Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина.

Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов.

Питомцев регулярно доставляют в военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.

Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 м оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор, трос для патрулирования и комфортные вольеры.

После завершения курса подготовки служебных собак выставят на сторожевые посты для охраны объектов соединения, а также задействуют для поиска взрывоопасных предметов на полигонах в Абхазии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Мотострелковое соединение ЮВО в Северной Осетии отметило 98-ю годовщину со дня образования
Корабли Каспийской флотилии вернулись в порт базирования после успешной сдачи внезапной проверки боеготовности
Авиация ЮВО возвращена на аэродромы базирования после внезапной проверки боеготовности
Более 50 полевых подвижных пунктов управления воинских частей ЮВО завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боеготовности

Метки:
Южный военный округ , Кинологи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false