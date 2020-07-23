23.07.2020 (09:12)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии приступили к тренировкам со служебными собаками

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к первому комплексу общих тренировок служебных караульных и минно-розыскных собак.

Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина.

Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов.

Питомцев регулярно доставляют в военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства ВС РФ в Московской области.

Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 м оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор, трос для патрулирования и комфортные вольеры.

После завершения курса подготовки служебных собак выставят на сторожевые посты для охраны объектов соединения, а также задействуют для поиска взрывоопасных предметов на полигонах в Абхазии.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице