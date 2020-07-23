23.07.2020 (10:09)

Саперам полка ЮВО под Волгоградом поступил на вооружение новейший комплекс разминирования «Уран-6»

В инженерно-саперный полк Южного военного округа (ЮВО) поступил на вооружение новейший робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

Комплекс предназначен для обезвреживания мин и других боеприпасов, установленных противником или оставшихся на местности после ведения боевых действий.

«Уран-6» представляет собой легкую бронемашину с дистанционным управлением и системами разминирования. Гусеничная машина высотой около 1,4 м способна преодолевать стенку высотой до 1,2 м.

Управление машиной «Уран-6» осуществляется по радиоканалу при помощи пульта. Оператор комплекса располагается на безопасном расстоянии и может работать на удалении до тысячи метров от машины.

Кроме того, машина разминирования способна выдерживать подрыв

до 60 кг тротила. Оборудование комплекса позволяет обнаруживать опасные предметы, а затем определять их тип. Таким образом, в зависимости от типа обнаруженного боеприпаса оператор комплекса может выбрать наиболее эффективный и безопасный способ обезвреживания.

Лучшие специалисты полка в настоящее время проходят обучение работе на комплексе в противоминном учебном центре ВС РФ.

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