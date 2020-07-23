23.07.2020 (09:05)

Экипажи ударных вертолетов ЮВО обеспечили сопровождение колонн боевой техники в рамках тактического учения на Северном Кавказе

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор», Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35М 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) обеспечили прикрытие на марше с воздуха колонны боевой техники 49-й общевойсковой армии.

Кроме того, экипажи вертолетов выполнили поиск мест организованных засад и позиций артиллерии на маршрутах движения техники.

В ходе движения колонн подразделения охраны и обороны отработали отражение атак диверсионных групп и преодолели условно зараженные участки местности.

Маскировку на всех маршрутах обеспечивали штатные инженерные подразделения и специалисты радиационной, химической и биологической защиты соединения.

В тактических учениях на местности задействованы подразделения двух общевойсковых объединений, экипажи армейской авиации, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники, в том числе более 20 вертолетов и самолетов.

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