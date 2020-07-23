23.07.2020 (09:26)

Команда ВДВ лидирует по итогам двух первых специальных задач Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» Министерства обороны Российской Федерации завершился первый соревновательный день.

После выполнения двух специальных заданий лидирует команда Воздушно-десантных войск, набравшая 1 665 баллов. Команда Южного военного округа занимает вторую позицию рейтинга с результатом 1 358 баллов, на третьем месте – команда Центрального военного округа, набравшая 1 308 баллов.

В индивидуальном лазании на скалодроме лучше всех с заданием справилась команда ВДВ, ее результат – 705 баллов. Второе место заняла команда Восточного военного округа, набрав 624 балла, а третье – команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища с результатом 575 баллов.

Лидером в данном соревновании является член команды Восточного военного округа гвардии ефрейтор Б.Б.Цыбикдоржиев, его результат – 14,07 секунд и 83 балла, поступившие в копилку команды.

В ходе выполнения специальной задачи «Ориентирование в горной местности» не было равных военнослужащим Центрального военного округа. Победители второго специального задания заработали 980 баллов, команда ВДВ показала второй результат – 970 баллов, а команда Южного военного округа заняла третью строку рейтинга, набрав 870 баллов.

Сегодня в ходе второго соревновательного дня военнослужащим высокогорных подразделений предстоит соревноваться в лазании в связках на скалодроме, высота которого составляет около 20 метров.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.

В соревнованиях принимают команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Состязания пройдут с 22 июля по 4 августа 2020 г. в рамках Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Данные состязания проводятся с 2015 года, шестые соревнования подряд.

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