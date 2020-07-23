23.07.2020 (09:21)

Военная полиция ВВО отразила нападение на колонну техники в рамках тактико-специального учения в Приамурье

С военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа, дислоцированными в Амурской области, проведено тактико-специальное учение по обеспечению безопасности при сопровождении должностных лиц.

В ходе мероприятия военные полицейские отработали порядок действий при отражении нападения на колонну военной техники, ведении ближнего боя, а также другие вопросы обеспечения безопасности на транспорте.

По условиям учения колонна автомобилей военной полиции совершая марш, попала в засаду организованную условными террористами. Командир группы организовал учебный бой, после прибытия усиления была проведена нейтрализация «бандитов».

В практических действиях приняло участие более 30 военнослужащих военной полиции. Для проведения тренировок использовалось большое количество холостых боеприпасов и средств имитации. В качестве условного противника выступили военнослужащие одной из воинских частей ВВО.

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