23.07.2020 (09:12)

Специалисты связи и радиоэлектронной борьбы ВВО совместно отработали задачи маскировки и защиты пунктов управления от «вражеской» разведки

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, провели тренировку по развертыванию пунктов управления и наведению скрытой устойчивой системы связи. Для прикрытия и защиты от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника командных пунктов были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе тренировки, в условиях непрерывного воздействия средств радиоэлектронной разведки условного противника, связисты соединения организовали высокозащищенную сеть связи и провели обмен данными при организации непрерывного управления подразделениями. Для маскировки командных пунктов на безопасных расстояниях были развернуты ложные излучатели радиопомех.

Специалистами РЭБ был организован круглосуточный мониторинг за воздушным и наземным радиопространством в зоне радиусом более 50 километров. При появлении разведывательных БПЛА условного противника специалисты проводили их подавление.

Всего к тренировке было привлечено около 600 военнослужащих и более 150 единиц техники, среди которой современные комплексы РЭБ Борисоглебск-2. В качестве разведывательных дронов условного противника применялись БПЛА Элерон-3СВ.

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