Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (09:12)

Специалисты связи и радиоэлектронной борьбы ВВО совместно отработали задачи маскировки и защиты пунктов управления от «вражеской» разведки

Подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Амурской области, провели тренировку по развертыванию пунктов управления и наведению скрытой устойчивой системы связи. Для прикрытия  и защиты от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника командных пунктов были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В ходе тренировки, в условиях непрерывного воздействия средств радиоэлектронной разведки условного противника, связисты соединения организовали высокозащищенную сеть связи и провели обмен данными при организации непрерывного управления подразделениями. Для маскировки командных пунктов на безопасных расстояниях были развернуты ложные излучатели радиопомех.  

Специалистами РЭБ был организован круглосуточный мониторинг за воздушным и наземным радиопространством в зоне радиусом более 50 километров. При появлении разведывательных БПЛА условного противника специалисты проводили их подавление.

Всего к тренировке было привлечено около 600 военнослужащих и более 150 единиц техники, среди которой современные комплексы РЭБ Борисоглебск-2. В качестве разведывательных дронов условного противника применялись БПЛА Элерон-3СВ.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ВВО пройдут горную подготовку в Бурятии
На Сахалине и в Бурятии прошли совместные тренировки артиллерии с расчётами беспилотной авиации ВВО
Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке будет дан над Амурским заливом
Военная полиция ВВО отразила нападение на колонну техники в рамках тактико-специального учения в Приамурье

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false