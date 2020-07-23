23.07.2020 (08:32)

Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке будет дан над Амурским заливом

Праздничный артиллерийский салют в День Военно-Морского Флота России, по уже сложившейся традиции, будет дан над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной.

Проведение салюта обеспечит подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь профессионального праздника военных моряков 26 июля в 22 часа по местному времени прозвучит тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов будет производится салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва задействуют 2 гаубицы Д-30.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице