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23.07.2020 (08:32)

Праздничный салют в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке будет дан над Амурским заливом

Праздничный артиллерийский салют в День Военно-Морского Флота России, по уже сложившейся традиции, будет дан над акваторией Амурского залива в районе Спортивной набережной.

Проведение салюта обеспечит подразделение Береговых войск Тихоокеанского флота. В честь профессионального праздника военных моряков 26 июля в 22 часа по местному времени прозвучит тридцать артиллерийских залпов. Запуск фейерверочных выстрелов будет производится салютными установками 2А-85 с позиции у военно-исторического музея «Владивостокская крепость». Для звукового сопровождения фейерверка с площадки в районе мыса Боброва задействуют 2 гаубицы Д-30.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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