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23.07.2020 (08:23)

Военная полиция ВВО отразила нападение на колонну техники в рамках тактико-специального учения в Приамурье

С военнослужащими подразделений военной полиции Восточного военного округа, дислоцированными в Амурской области, проведено тактико-специальное учение по обеспечению  безопасности при сопровождении должностных лиц.

В ходе мероприятия  военные полицейские отработали порядок действий при отражении нападения на колонну военной техники, ведении ближнего боя, а также другие вопросы обеспечения безопасности на транспорте.

По условиям учения колонна автомобилей военной полиции совершая марш, попала в засаду организованную условными террористами. Командир группы организовал учебный бой,  после прибытия усиления была проведена нейтрализация «бандитов».

В практических действиях приняло участие более 30 военнослужащих военной полиции. Для проведения тренировок использовалось большое количество холостых боеприпасов и средств имитации. В качестве условного противника выступили военнослужащие одной из воинских частей ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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