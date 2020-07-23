23.07.2020 (08:11)

В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, прошло тактико-специальное учение

В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, состоялось плановое тактико-специальное учение.

В соответствии с замыслом мероприятия личный состав совершил марш протяженностью свыше 200 км. В ходе выдвижения военнослужащие отрабатывали вводные по отражению нападения условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша.

По прибытии на полигон военнослужащие руководством командиров подразделений осуществили мероприятия по организации связи, тактической маскировке и инженерному обеспечению. Своевременно были выставлены посты наблюдения за радиационной и химической обстановкой и воздушным противником.

В ходе ТСУ военнослужащие выполнили учебные (электронные) пуски аэробаллистических и крылатых ракет, отработали нормативы по тактической, специальной, технической подготовкам и РХБ защите.

К отработке практических задач было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 70 единиц боевой и специальной техники.

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