23.07.2020 (08:11)
В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, прошло тактико-специальное учение
В ракетном соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Бурятии, состоялось плановое тактико-специальное учение.
В соответствии с замыслом мероприятия личный состав совершил марш протяженностью свыше 200 км. В ходе выдвижения военнослужащие отрабатывали вводные по отражению нападения условного противника, ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша.
По прибытии на полигон военнослужащие руководством командиров подразделений осуществили мероприятия по организации связи, тактической маскировке и инженерному обеспечению. Своевременно были выставлены посты наблюдения за радиационной и химической обстановкой и воздушным противником.
В ходе ТСУ военнослужащие выполнили учебные (электронные) пуски аэробаллистических и крылатых ракет, отработали нормативы по тактической, специальной, технической подготовкам и РХБ защите.
К отработке практических задач было привлечено более 200 военнослужащих и задействовано более 70 единиц боевой и специальной техники.