Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.07.2020 (09:03)

Разведчики ВВО пройдут горную подготовку в Бурятии

Военнослужащие разведывательных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) дислоцированного в Республике Бурятия, пройдут углубленный курс горной подготовки в ходе полевого выхода.

Все занятия будут проведены в диапазоне высот от 300 до 1 тысячи метров над уровнем моря.

Военнослужащие будут выполнять учебно-боевые задачи с использованием современного переносного комплекса разведки и связи «Стрелец», штатного стрелкового оружия с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, а также специальной горной экипировки и снаряжения.

Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.

Особое внимание при обучении будет уделено подготовке разведчиков по взаимодействию с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БЛА)  по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания и уничтожения объектов условного противника.

Около 300 военнослужащих  мотострелкового соединения получат практику в движении по горным склонам, преодолении скал, природных препятствий и водных преград, в организации воздушной переправы и эвакуации раненых с использованием специального современного горного снаряжения.

В завершение сбора будут проведены контрольные занятия в виде соревнований разведывательных подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На Сахалине и в Бурятии прошли совместные тренировки артиллерии с расчётами беспилотной авиации ВВО
В ракетном соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, прошло тактико-специальное учение
Полевой выход подразделений войсковой разведки ВВО стартовал в Приморье
В Амурской области специалисты ФГКУ «Востокрегионжильё» значительно увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false