23.07.2020 (07:41)

Полевой выход подразделений войсковой разведки ВВО стартовал в Приморье

Более 500 разведчиков мотострелковых соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) начали полевой выход на полигонах, дислоцированных в Приморском крае.

До середины августа разведывательные подразделения решат специальные задачи, проведут тренировки по ведению разведки различными способами, организуют наблюдательные посты и засады. Отработают вопросы одиночной специальной подготовки и проведут боевые стрельбы.

Также, военнослужащие сдадут зачеты по преодолению специальной полосы препятствий – «тропа разведчика».

Длительные полевые сборы с подразделениями разведки является одной из самых сложных форм подготовки войсковых разведчиков Приморского общевойскового объединения ВВО. Половина всех занятий проходит ночью, а общая длительность тренировок достигает 12 часов.

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