23.07.2020 (06:30)
В Амурской области специалисты ФГКУ «Востокрегионжильё» значительно увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем
В Амурской области сотрудники отдела ФГКУ «Востокрегионжильё» Минобороны России увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. Дистанционная работа, в условиях действия карантинных ограничений, позволила с начала года обеспечить служебным жильем на 15% больше военных семей, чем за аналогичный период прошлого года.
Всего за первых шесть месяцев текущего года служебное жилье получило 225 семей. Нарастить показатели удалось благодаря уменьшению сроков рассмотрения документов, привлечению к сбору информации представителей воинских частей.
Ожидающим получение служебной квартиры выплачивается компенсация расходов за поднайм жилых помещений. Обеспечение жильем военнослужащих во время службы является основным направлением работы специалистов отдела.