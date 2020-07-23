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23.07.2020 (06:30)

В Амурской области специалисты ФГКУ «Востокрегионжильё» значительно увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем

В Амурской области сотрудники отдела ФГКУ «Востокрегионжильё» Минобороны России увеличили темпы обеспечения военнослужащих служебным жильем. Дистанционная работа, в условиях действия карантинных ограничений, позволила с начала года обеспечить служебным жильем на 15% больше военных семей, чем за аналогичный период прошлого года.

Всего за первых шесть месяцев текущего года служебное жилье получило 225 семей. Нарастить показатели удалось благодаря уменьшению сроков рассмотрения документов, привлечению к сбору информации представителей воинских частей.

Ожидающим получение служебной квартиры выплачивается компенсация расходов за поднайм жилых помещений. Обеспечение жильем военнослужащих во время службы является основным направлением работы специалистов отдела.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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