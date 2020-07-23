23.07.2020 (08:47)

На Сахалине и в Бурятии прошли совместные тренировки артиллерии с расчётами беспилотной авиации ВВО

Военнослужащие артиллерийских подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах провели совместную тренировку с расчётами беспилотной авиации.

После совершения марша с пункта постоянной дислокации, расчёты самоходно-артиллерийских установок «Гиацинт», реактивных систем залпового огня «Град» и минометные подразделения на полигоне «Успеновский» отработали нормативы по приведению артиллерийских установок к бою и подготовки их к стрельбе, выполнили маскировку и инженерное оборудование огневых позиций.

Для эффективного применения артиллерии, обнаружению целей и корректировке огня в ходе тренировок применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Расчёты «Орлан-10» проводили разведку на расстоянии до 10 километров, передавая данные, на основе которых артиллеристы принимали решения для своевременной корректировки огня.

Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчётов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», бронетехника и живая сила условного противника была уничтожена.

Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки артиллерийских расчетов и проводятся, как в дневное, так и в ночное время суток.

На полигоне «Дивизионный» в общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, проведено тактико-специальное учение сводных групп по борьбе с беспилотной авиацией.

В качестве боевых дронов условного противника применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10». Средства противовоздушной обороны выявили все попытки приближения воздушных объектов.

Кроме того, для определения малоразмерных целей и борьбы с ними были использованы воздушные гелиевые шары, запускаемые на различном удалении. В поражении воздушных целей приняли участие снайперские пары и расчеты зенитных самоходных установок «Шилка» войск противовоздушной обороны (ПВО).

Тактические сводные группы по борьбе с БЛА в объединении неоднократно применялись на крупных тактических учениях и показали свою высокую эффективность.

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