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22.07.2020 (23:14)

В Подмосковье завершаются сборы с операторами многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6»

На базе Международного противоминного центра ВС РФ, расположенного в Подмосковье, завершается подготовка операторов многофункционального робототехнического комплекса разминирования «Уран-6».

Более 20 военнослужащих, среди которых офицеры, сержанты, а также рядовые контрактной службы от инженерных подразделений Южного и Западного военных округов, а также воинских частей и соединений центрального подчинения в течении двух недель прошли обучение по специальной программе подготовки.

В программе подготовки предусмотрены как теоретические (изучение общего устройства, тактико-технических характеристик) так и практические занятия. В ходе практических занятий военнослужащие на специализированном полигоне отработали управление робототехническим комплексом для оборудования отвалов различными способами: бульдозерным, ротирующим хватом, а также применение тралового оборудования (бойкового, фрезерного, каткового) для проведения сплошной очистки местности от ВОП.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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