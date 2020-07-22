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22.07.2020 (22:43)

Подразделения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, совершив марш на штатной технике, вышли в указанный район и приступили к подготовке форсирования водной преграды

В ходе подготовки форсирования были определены способы разгрома противника на подступах к водной преграде и на противоположном берегу, способы и последовательность переправы подразделений, маршруты и порядок выдвижения к водной преграде, порядок подготовки вооружения и военной техники. Дополнительно были уточнены места оборудования переправ и время их готовности.

Всего в учении задействовано около 6000 военнослужащих ВДВ, более 400 единиц боевой и специальной техники, среди которых современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», а также модернизированные БМД-2КА-У и бронетранспортеры БТР-Д, 120-мм самоходные орудия 2С9 «Нона-С», 122-мм гаубицы Д-30, зенитные ракетные комплексы «Стрела-10М», реактивная артиллерия, инженерные машины разграждения, плавающие транспортеры ПТС-2, понтонные переправы, автомобильная техника и техника связи.

Также в учении задействовано более 40 самолётов Ил-76мд Военно-транспортной авиации для десантирования личного состава и техники, более 10 транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ и 5 ударных вертолётов Ми-24, пара истребителей-бомбардировщиков Су-34».

Руководит учением командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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