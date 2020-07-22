22.07.2020 (20:36)

В Приэльбрусье состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо»

В Центре горной подготовки и выживания «Терскол» в Приэльбрусье состоялось торжественное открытие Всеармейского этапа соревнований по полевой выучке среди горных подразделений «Эльбрусское кольцо».

Церемония открытия началась с парада команд-участников в сопровождении военного оркестра Южного военного округа и Почетного караула. Участников соревнований поприветствовали начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков, вице-президент Федерации альпинизма России, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин, первый заместитель командующего Северо-Кавказским округом Войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Владимир Майстренко, заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Александр Украинец.

Участникам конкурса предстоит проявить свои бойцовские качества. В этом году в программу мероприятия внесен ряд знаковых изменений. В частности, добавлено 15-е сложнейшее испытание – скоростной забег по маршруту: высота 2 356 м (поляна Азау) – высота 5 642 м (западная вершина самой высокой горной вершины России – вулкана Эльбрус).

«В подготовительный период организаторы конкурса в лице Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, Центра горной подготовки и выживания, представителей Южного военного округа приложили максимум усилий для того, чтобы конкурс прошел на самом высоком организационном уровне», – заявил на торжественном открытии конкурса начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков.

СПРАВОЧНО:

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ.

В соревнованиях принимают команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Состязания пройдут с 22 июля по 4 августа 2020 г. в рамках Всеармейского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

Данные состязания проводятся с 2015 года, шестые соревнования подряд.

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