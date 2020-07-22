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22.07.2020 (20:31)

На Северном флоте состоялась первая репетиция парада кораблей ко Дню ВМФ России

Сегодня в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — города Североморска – состоялась первая репетиция парада кораблей, посвященного Дню Военно-морского флота России.

Парад кораблей на Североморском рейде начался с обхода кораблей и подводных лодок, стоящих в бухтах Ваенга и Окольная, группой катеров во главе с катером командующего Северным флотом. 

На Североморском рейде в праздничном строю стоят новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир», РПКСН «Новомосковск», ракетный крейсер «Маршал Устинов», дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», а также ряд других боевых кораблей, представляющих практически все корабельные соединения Северного флота.

Всего в параде примут участие 14 кораблей и подводных лодок Северного флота. Еще около 30 кораблей и судов обеспечения будут задействованы в ходе военно-спортивного праздника, который состоится по завершению морского парада.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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