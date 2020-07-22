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22.07.2020 (20:29)

Выездная комиссия РВСН продолжает работу в Ростовской области

Выездная комиссия Ракетных войск стратегического назначения продолжает работу в Ростовской области по отбору кандидатов на обучение в вузах Министерства обороны Российской Федерации.
Выездной комиссией проведено тестирование 300 абитуриентов Ростовской области.
Также в зоне ответственности выездной комиссии кандидаты на обучение в вузах Министерства обороны из Московской, Владимирской областей и Пермского края.
25 июля 2020 года начнет работу приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого, которая проведёт отбор кандидатов среди выпускников Суворовских военных училищ.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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Метки:
РВСН
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