22.07.2020 (20:29)
Выездная комиссия РВСН продолжает работу в Ростовской области
Выездная комиссия Ракетных войск стратегического назначения продолжает работу в Ростовской области по отбору кандидатов на обучение в вузах Министерства обороны Российской Федерации.
Выездной комиссией проведено тестирование 300 абитуриентов Ростовской области.
Также в зоне ответственности выездной комиссии кандидаты на обучение в вузах Министерства обороны из Московской, Владимирской областей и Пермского края.
25 июля 2020 года начнет работу приемная комиссия Военной академии РВСН имени Петра Великого, которая проведёт отбор кандидатов среди выпускников Суворовских военных училищ.
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