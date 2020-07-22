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22.07.2020 (20:20)

В Калининградской области начался сбор подразделений РХБЗ

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) армейского корпуса Балтийского флота начали лагерный сбор.

На одном из полигонов Балтийского флота в течение месяца военнослужащие закрепят профессиональные навыки в ходе практической отработки задач по РХБ разведке, дегазации и дезактивации техники, преодолению зараженных участков местности, постановке подвижных и неподвижных дымовых завес.

В лагерном сборе задействованы машины радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории и другая специализированная техника. Занятия проводятся в комплексе с общевойсковой, медицинской и инженерной подготовкой в дневное и ночное время.

Всего в ходе сборов свое мастерство повысят более 100 военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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