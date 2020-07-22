22.07.2020 (20:14)
«Бессмертный полк» на Ярославской земле
Юнармейцы приняли участие в межрайонной патриотической акции «Бессмертный полк».
Юные патриоты Ростовского района Ярославской области встретились с товарищами из регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
С фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны участники акции отправились туристическим походом на байдарках по рекам от Углича до Ярославля.
Юнармейцы развернули огромное полотно копии Знамени Победы и организовали митинг, где выразили свое положительное отношение к инициативе старших друзей и наставников.
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