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22.07.2020 (20:14)

«Бессмертный полк» на Ярославской земле

Юнармейцы приняли участие в межрайонной патриотической акции «Бессмертный полк».

 Юные патриоты Ростовского района Ярославской области встретились с товарищами из регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

С фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны участники акции отправились туристическим походом на байдарках по рекам от Углича до Ярославля.

Юнармейцы развернули огромное полотно копии Знамени Победы и организовали митинг, где выразили свое положительное отношение к инициативе старших друзей и наставников.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Юнармия
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