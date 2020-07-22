22.07.2020 (20:11)

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов провел селекторное совещание по вопросам развития центра «Авангард»

22 июля заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов провел селекторное совещание с представителями органов военного управления и исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию содействия в создании учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

На сегодняшний день Минобороны России продолжает работу по выполнению указаний Президента Российской Федерации от 13 марта 2019 г. № Пр-443.

По инициативе Минобороны России подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации (от 19 февраля 2020 г. № 362-р) о внесении изменений в Концепцию федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, в котором поставлена задача по созданию к 2024 году во всех субъектах Российской Федерации учебно-методических центров военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» круглогодичного действия.

Основной целью создания таких центров является реализация программ пятидневных учебных сборов с учащимися 10-х классов общеобразовательных школ по подготовке к военной службе, где наряду с традиционными занятиями по предметам начальной военной подготовке будет изучаться вопросы культурного и исторического наследия России и ее Вооруженных Сил.



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