22.07.2020 (18:13)

В состязании военных автоинспекторов «Дорожный патруль» определилась самая слаженная команда

На полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища в рамках всеармейского конкурса «Дорожный патруль» определились победители в соревновании «Командная гонка».

Лучшие стрелки и наиболее подготовленные водители подразделений военной полиции выясняли какая же из представленных на конкурсе команд самая быстрая и слаженная.

Для этого команды состязались в прохождении сложного маршрута, преодолении косогора, эстакады, холма, железнодорожного переезда, «змейки» и габаритного дворика.

В ходе прохождения трассы представители команд были проверены на точность стрельбы из пистолета и автомата, правильность и быстроту оказания первой медицинской помощи пострадавшему при аварии, а также в тушении пожара, возникшего при аварии.

Командная гонка проходила в виде эстафеты, в которой каждый последующий участник команды мог начать движение по маршруту только после того как этот маршрут пройдет предыдущий участник, и в определенном «коридоре» состоялась передача эстафетной палочки, роль которой играл жезл регулировщика.

Самой слаженной и быстрой в этом испытании стала команда 11-й военной автоинспекции Западного военного округа, которая завершила гонку с общим временем 33 минуты 23 секунды.

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