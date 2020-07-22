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22.07.2020 (18:11)

Мотострелковая дивизия ЮВО в Северной Осетии отметила 98-ю годовщину со дня образования

Во Владикавказе мотострелковая дивизия Южного военного округа (ЮВО) отпраздновала 98-ю годовщину со дня формирования.

Торжества начались с открытия бюста Петра I на плацу соединения, после чего состоялось построение личного состава с выносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени дивизии.

Поздравить военнослужащих прибыли представители командования 58-й армии ЮВО, духовенства, ветераны и представители местной администрации.

В честь годовщины соединения для военнослужащих была организована праздничная программа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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