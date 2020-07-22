22.07.2020 (17:43)

Творческие коллективы Западного военного округа дадут концерты в честь Дня Военно-Морского Флота

В Санкт-Петербурге в День Военно-Морского в телевизионном онлайн-формате состоится концертная программа «Под Андреевским флагом», в которой примут участие творческие коллективы Западного военного округа.

«В концертной программе «Под Андреевским флагом» примет участие Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, а также Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Центральный концертный образцовый оркестр им. Н. А. Римского-Корсакова Военно-Морского Флота», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

Также на концерте выступят известные российские артисты. Кроме того, в канун Дня ВМФ творческий коллектив Дома офицеров Западного военного округа выступит в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого.

На концертах будут исполнены всенародно любимые песни о военных моряках, написанные как в советские годы, так и в современность. Записи выступлений будут транслироваться в социальных сетях Минобороны РФ и средствах массовой информации.

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