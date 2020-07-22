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22.07.2020 (17:34)

Военная автоинспекция ЗВО обеспечила безопасное движение колонн бронетехники, возвращающейся после внезапной проверки боеготовности

В ходе проверки боеготовности воинских частей Западного военного округа военнослужащие военной автоинспекции осуществляли дорожно-патрульную службу в районах полевых лагерей соединений и воинских частей, круглосуточное дежурство на командных пунктах, обеспечивали безопасность дорожного движения.

Экипажи военной автоинспекции сопроводили на полигоны округа 49 воинских колонн, а также выполнили 53 регулирования дорожного движения.

В ходе совершения марша автомобильных колонн безопасность дорожного движения и соблюдение скоростного режима обеспечивали более 70 экипажей ВАИ. Военные автоинспекторы не допустили заторов на дорогах общего пользования и на федеральных трассах.

Силами военнослужащих ВАИ на полигонах Ленинградской, Воронежской и Нижегородской областей оборудованы посты для организации контроля безопасности дорожного движения и проверки законности эксплуатации транспортных средств.

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Метки:
ВАИ , Проверка боеготовности
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