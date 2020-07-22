22.07.2020 (17:34)
Военная автоинспекция ЗВО обеспечила безопасное движение колонн бронетехники, возвращающейся после внезапной проверки боеготовности
В ходе проверки боеготовности воинских частей Западного военного округа военнослужащие военной автоинспекции осуществляли дорожно-патрульную службу в районах полевых лагерей соединений и воинских частей, круглосуточное дежурство на командных пунктах, обеспечивали безопасность дорожного движения.
Экипажи военной автоинспекции сопроводили на полигоны округа 49 воинских колонн, а также выполнили 53 регулирования дорожного движения.
В ходе совершения марша автомобильных колонн безопасность дорожного движения и соблюдение скоростного режима обеспечивали более 70 экипажей ВАИ. Военные автоинспекторы не допустили заторов на дорогах общего пользования и на федеральных трассах.
Силами военнослужащих ВАИ на полигонах Ленинградской, Воронежской и Нижегородской областей оборудованы посты для организации контроля безопасности дорожного движения и проверки законности эксплуатации транспортных средств.