22.07.2020 (17:28)

В Московском территориальном гарнизоне 100-я военная автоинспекция провела акцию «Автошина»

В Московском территориальном гарнизоне 100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) провела акцию «Автошина».

В рамках акции, инспекторы проверяли законность эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, остаточную глубину рисунка протектора и состояние шин (пробои, порезы, разрывы), правильность установки шин и дисков, состояние дисков, наличие гаек (болтов) и шпилек крепления.

В процессе эксплуатации техники протектор шин подвергается износу, и его толщина становится меньше. Это приводит к плохой управляемости автомобиля и удлинению тормозного пути, а стирание протектора у тяжелой грузовой техники приводит к заметному ухудшению проходимости

на внедорожных участках. С изношенным протектором шин езда небезопасна, так как плохая управляемость и продолжительное торможение могут привести к дорожно-транспортному происшествию.

Акция направлена на пресечение случаев эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации с нарушениями использования автомобильных шин и дисков, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

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