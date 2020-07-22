22.07.2020 (17:28)
В Московском территориальном гарнизоне 100-я военная автоинспекция провела акцию «Автошина»
В Московском территориальном гарнизоне 100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) провела акцию «Автошина».
В рамках акции, инспекторы проверяли законность эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, остаточную глубину рисунка протектора и состояние шин (пробои, порезы, разрывы), правильность установки шин и дисков, состояние дисков, наличие гаек (болтов) и шпилек крепления.
В процессе эксплуатации техники протектор шин подвергается износу, и его толщина становится меньше. Это приводит к плохой управляемости автомобиля и удлинению тормозного пути, а стирание протектора у тяжелой грузовой техники приводит к заметному ухудшению проходимости
на внедорожных участках. С изношенным протектором шин езда небезопасна, так как плохая управляемость и продолжительное торможение могут привести к дорожно-транспортному происшествию.
Акция направлена на пресечение случаев эксплуатации транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации с нарушениями использования автомобильных шин и дисков, а также на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.