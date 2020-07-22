22.07.2020 (16:23)

Развитие теории и практики военной стратегии обсудили в Академии Генштаба

Развитие теории и практики военной стратегии стало темой научного семинара, который состоялся в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Форум объединил ученых главного военного вуза России, экспертов Фонда перспективных исследований, специалистов по различным направлениям в профильной области.

Участники семинара проанализировали отечественное наследие и мировой опыт развития военной стратегии, оценили современное состояние теории и практики, выявили проблемы и пути их решения.

Особое внимание эксперты уделили военным конфликтам будущего. Пристальному рассмотрению подверглись концепции применения вооруженных сил ряда зарубежных государств, направленные на создание в ближайшей перспективе новых «горячих точек». В этой связи ученые отметили необходимость дальнейшего совершенствования системы международной безопасности, определили направления дальнейших исследований в интересах поддержания стратегической стабильности.

Результаты семинара, который прошел в деловой, творческой обстановке, найдут применение в центральных органах военного управления, а также в системе науки и образования.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице