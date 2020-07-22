22.07.2020 (16:23)
Развитие теории и практики военной стратегии обсудили в Академии Генштаба
Развитие теории и практики военной стратегии стало темой научного семинара, который состоялся в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Форум объединил ученых главного военного вуза России, экспертов Фонда перспективных исследований, специалистов по различным направлениям в профильной области.
Участники семинара проанализировали отечественное наследие и мировой опыт развития военной стратегии, оценили современное состояние теории и практики, выявили проблемы и пути их решения.
Особое внимание эксперты уделили военным конфликтам будущего. Пристальному рассмотрению подверглись концепции применения вооруженных сил ряда зарубежных государств, направленные на создание в ближайшей перспективе новых «горячих точек». В этой связи ученые отметили необходимость дальнейшего совершенствования системы международной безопасности, определили направления дальнейших исследований в интересах поддержания стратегической стабильности.
Результаты семинара, который прошел в деловой, творческой обстановке, найдут применение в центральных органах военного управления, а также в системе науки и образования.