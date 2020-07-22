22.07.2020 (16:56)

Авиация ЮВО возвращена на аэродромы базирования после внезапной проверки боеготовности

Более 50 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) возвращены на аэродромы базирования после участия в мероприятиях внезапной проверки боевой готовности.

В целях выполнения поставленных задач в рамках внезапной проверки боеготовности часть воздушных судов объединения ВВС и ПВО ЮВО была переброшена на оперативные аэродромы. Представители комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ имели возможность оценить способность летного и технического состава во всех авиационных соединениях и воинских частях успешно выполнять задачи по предназначению. Вся авиационная техника была в установленное время подготовлена к совершению полетов на боевое применение.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина в период с 17 по 21 июля в войсках ЮВО была проведена внезапная комплексная проверка боевой готовности. К мероприятиям привлекались все объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий стала проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению. Комплексная комиссия оценила уровень обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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