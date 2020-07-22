22.07.2020 (16:49)

На форуме «АРМИЯ-2020» обсудят перспективы развития технических средств и имущества жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях

Круглый стол «Технические средства и имущество жизнеобеспечения военнослужащих в полевых условиях. Состояние и перспективы развития» пройдет в рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Участники дискуссии обсудят современное состояние полевого размещения войск, сформируют требования к улучшению быта военнослужащих в полевых условиях, а также определят основные направления деятельности органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны России и предприятий промышленности в данной области.

Ожидается, что в ходе обсуждения на основе инновационных подходов будут сформированы предложения в Концепцию обеспечения жизнедеятельности войск (сил) в полевых условиях и определены пути их реализации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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