22.07.2020 (16:44)

Спортсменка ЦСКА Юлия Каримова одержала победу в стрельбе из пневматической винтовки на соревнованиях в «Лисьей норе»

В конце прошлой недели на стрелковом комплексе «Лисья нора» в Московской области стартовали Кубок России и Всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. После двух соревновательных дней на счету армейцев одна золотая и две бронзовые награды.

В первый соревновательный день победитель чемпионата Европы рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Самара) Андрей Чиликов в ходе совместного выступления с Дарьей Корженко завоевал «бронзу» в стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанции 50 метров среди смешанных пар.

Победу в этом новом упражнении одержали Екатерина Фефилова и Степан Рухлядев. Серебро завоевали Юлия Крутикова и Евгений Васильченко.

Во второй соревновательный день чемпионка мира и Европы, победительница Всемирных военных и Европейских игр, чемпионатов мира CISM, этапов Кубков мира и чемпионатов России прапорщик Юлия Каримова продемонстрировала лучший результат в олимпийском упражнении – стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров среди девушек, уверенно опередив Татьяну Харькову и призера чемпионатов мира и Европы Анастасию Галашину.

Завершение Кубка России и Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе запланировано на 25 июля 2020 г.

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