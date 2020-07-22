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22.07.2020 (16:37)

Ансамбль Александрова в канун Дня Военно-Морского Флота даст концерт на борту «Авроры»

В Санкт-Петербурге в канун Дня Военно-Морского Флота Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит с концертом на борту крейсера «Аврора».

«Ансамбль Александрова 25 июля в 19.00 выступит на борту крейсера «Аврора» с концертом, посвящённым Дню Военно-Морского Флота. На концерте будут исполнены всенародно любимые песни о военных моряках, написанные как в советские годы, так и в современность», - сообщил начальник отделения (военно-политической пропаганды, агитации и культурно-досуговой работы) военно-политического управления Западного военного округа майор Кирилл Егоров.

Также на крейсере «Аврора» будут подняты флаги расцвечивания в ознаменование праздника. Запись выступления будет транслироваться в социальных сетях Минобороны России и средствах массовой информации.

В воскресенье артисты ансамбля примут участие в концертной программе «Под Андреевским флагом», которая пройдёт в телевизионном онлайн-формате.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Западный военный округ , Ансамбль имени Александрова , Концерты
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