22.07.2020 (16:31)

Мотострелки и танкисты ЦВО уничтожили условного противника во время учений в Кузбассе

Военнослужащие мотострелковых и танковых подразделений 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) в рамках ротно-тактических учений (РТУ), проводимых в Кузбассе на полигоне Юргинский, взяли в кольцо и уничтожили превосходящие силы условного противника.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили скопление живой силы и техники условного противника, а также подходящие к нему резервы. Экипажи на БМП-2 и танках Т-72БЗ выдвинулись в район боевого применения и заняли огневые позиции. Часть мотострелковых подразделений совершила маневр и сомкнула кольцо окружения. Военнослужащие открыли огонь по «противнику» из штатного вооружения, установленного на БМП-2 и танках, а также из гранатометов РПГ-7В.

Основной задачей в ходе РТУ являлась отработка навыков и организация взаимодействия подразделений, входящих в состав ротных тактических групп, при выполнении учебно-боевых задач.

В учениях было задействовано около 500 военнослужащих и более 50 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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