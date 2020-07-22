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22.07.2020 (16:28)

Военнослужащие ЦВО создали семь районов противодействия БЛА на учениях в пяти регионах России

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) создали семь районов противодействия беспилотным летательным аппаратам условного противника в ходе учений в пяти регионах Российской Федерации.

К практическим действиям были привлечены свыше 100 экипажей комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) из состава соединений и частей ЦВО, дислоцированных в Кемеровской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, всего – более 500 военнослужащих.

Специалисты РЭБ отработали нормативы по подготовке техники к работе, разведке и подавлению вскрытых радиоканалов, блокированию навигации разведывательных и ударных беспилотников, прикрытию от космической, воздушной радиолокационной разведки и прицельных ударов авиации в семи условных районах боевых действий.

В ходе учений было задействовано свыше 100 единиц специальной техники, в том числе комплексы РЭБ «Поле-21», «Житель», «Борисоглебск», «Красуха».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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