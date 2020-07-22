Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.07.2020 (16:10)

Более 50 полевых подвижных пунктов управления воинских частей ЮВО завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боеготовности

Более 50 полевых подвижных пунктов управления объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боевой готовности и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Для сопровождения автомобильных колонн подразделений управления и связи по дорогам общего пользования задействовано около 80 экипажей военной автоинспекции.

Также контроль перемещения техники осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Личный состав подразделений связи на марше отрабатывает нормативы и действует по вводным старших начальников, в том числе отражает нападения диверсионных групп, налеты авиации условного противника, преодоление условно зараженных участков местности.

В целях контроля скрытного выдвижения автомобильных колонн техники связи и управления командованием объединениями были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина в период с 17 по 21 июля в войсках ЮВО была проведена внезапная комплексная проверка боевой готовности. К мероприятиям привлекались объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью являлась проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии приступили к выполнению специальных задач
Инженеры ЮВО вышли на полигон Прудбой под Волгоградом для совершенствования навыков
Более 20 групп спецназа десантировались в район проведения масштабного тактического учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе
Экипажи бомбардировщиков Су-24М ЮВО уничтожили командные пункты условного противника в Краснодарском крае

Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false