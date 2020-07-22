22.07.2020 (16:10)

Более 50 полевых подвижных пунктов управления воинских частей ЮВО завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боеготовности

Более 50 полевых подвижных пунктов управления объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) завершили выполнение задач по плану внезапной проверки боевой готовности и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

Для сопровождения автомобильных колонн подразделений управления и связи по дорогам общего пользования задействовано около 80 экипажей военной автоинспекции.

Также контроль перемещения техники осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Личный состав подразделений связи на марше отрабатывает нормативы и действует по вводным старших начальников, в том числе отражает нападения диверсионных групп, налеты авиации условного противника, преодоление условно зараженных участков местности.

В целях контроля скрытного выдвижения автомобильных колонн техники связи и управления командованием объединениями были задействованы расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина в период с 17 по 21 июля в войсках ЮВО была проведена внезапная комплексная проверка боевой готовности. К мероприятиям привлекались объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью являлась проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводились при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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