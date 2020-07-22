22.07.2020 (16:06)

Тактические учения, начатые в ходе внезапной проверки боеготовности войск ЮВО, будут продолжены

Десять батальонных и тринадцать ротных тактических учений, начатых в соединениях и воинских частях в ходе внезапной проверки боевой готовности Южного военного округа (ЮВО), будут продолжены по плану боевой подготовки и завершатся в установленные сроки.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников отметил особую важность мероприятий боевой подготовки, спланированных в летнем периоде обучения.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», – отметил генерал армии А.Дворников.

Командующий войсками ЮВО поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

«Видеосигнал должны обеспечивать купольные камеры, установленные на территории общевойсковых полигонов, а также видеокамеры беспилотных летательных аппаратов при совершении подразделениями маршей и в ходе розыгрышей тактических эпизодов», – потребовал А.Дворников.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение более 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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