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22.07.2020 (15:56)

Значительная часть войск ЮВО по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны

После завершения мероприятий внезапной проверки боевой готовности, более 170 механизированных колонн соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению маршей комбинированным способом в пункты постоянной дислокации. При этом значительная часть подразделений и воинских частей ЮВО продолжит выполнять учебно-боевые задачи в полевых условиях.

Более 10 тыс. артиллеристов и ракетчиков сразу после проверки боеготовности приступили к проведению полевого выхода в составе подразделений ракетных войск и артиллерии. Также не покинули учебные поля разведподразделения из состава общевойсковых объединений и соединений специального назначения ЮВО.

Кроме того, полевые выходы подразделений радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерных подразделений станут подготовкой к предстоящим специальным учениям, которые будут проведены в войсках ЮВО в августе текущего года.

Ранее сообщалось о решении командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова продолжить все тактические учения, начатые по плану внезапной проверки боевой готовности подчиненных соединений и воинских частей. Таким образом, более 30 батальонных и ротных тактических групп мотострелковых и танковых воинских частей остались выполнять задачи боевой подготовки на общевойсковых полигонах.

В то же время личный состав подразделений, не задействованный в текущих мероприятиях боевой подготовки, по прибытии в пункты постоянной дислокации проведет комплекс регламентных работ по обслуживанию вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Проверка боеготовности
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