22.07.2020 (14:04)

На российской военной базе в Таджикистане проведено пожарно-тактическое учение

С пожарными командами российской военной базы в Таджикистане проведено комплексное пожарно-тактическое учение по тушению возгораний.

В ходе мероприятия пожарные отработали действия при получении команды «Пожарная тревога», выдвижение в район условного возгорания, оперативный выход техники из парка, развертывание пожарных машин, прокладку магистральных и рабочих линий подачи воды.

Силами суточного наряда и дежурными средствами были отработаны задачи по эвакуации техники, находящейся вблизи очага возгорания, с помощью ремонтно-эвакуационных машин.

Для усложнения задачи были смоделированы ситуации по тушению объектов с различными категориями возгорания, в частности, хранилищ техники и объектов комплексного хранения.

Учение состоялось в районе полигона Ляур. В нем приняли участие пожарные команды военного городка Душанбе, было задействовано более 10 единиц специализированной техники и средств пожаротушения. Ранее на территории военных городков Душанбе и Ляур пожарными командами было проверено состояние противопожарного оборудования, наземных и подземных резервуаров с водой.

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