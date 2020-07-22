22.07.2020 (14:03)

В Северной Осетии откроется новое суворовское военное училище

Новое суворовское военное училище будет открыто в г. Владикавказе в Республике Северная Осетия к началу учебного года. Завершение строительства объектов первой очереди позволит уже с 1-го сентября текущего года более 300 воспитанникам начать обучение в стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны России.

Проинспектировать ход строительства нового комплекса прибыл в республику заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

До конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будут сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.

Также будут сданы гимнастические площадки со спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.

Учитывая высокую социальную значимость возводимого объекта, военные строители в рекордно короткие сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного учреждения состоялась в апреле 2019 года, и уже к началу нового учебного года училище примет своих первых воспитанников.

Замминистра обороны посетил площадку строительства, где проверил качество и объем выполняемых работ.

Особое внимание строителей Т.В.Иванов обратил на обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания ребят, а также на строгое соблюдение сроков сдачи объектов.

«За более чем вековую историю существования училищу выпало пройти непростой путь, оно расквартировывалось в разных регионах страны, и, благодаря решению Министра обороны Российской Федерации, оно обретает постоянный современный дом», – отметил Тимур Иванов.

Всего по завершении строительства объектов второй очереди в стенах училища будут проходить обучение более 550 суворовцев.

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