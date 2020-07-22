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22.07.2020 (13:59)

В Санкт-Петербурге приступил к работе Военно-медицинский музей, внедривший противоэпидемиологические меры

В Санкт-Петербурге приступил к работе Военно-медицинский музей Минобороны России, внедривший противоэпидемиологические меры.

Меры включают допуск в музей по предварительной записи ограниченного числа индивидуальных посетителей в медицинских масках и перчатках, термометрию, а также регулярную санитарную обработку.

Военно-медицинский музей хранит более 450 тыс. уникальных экспонатов, отображающих основные этапы становления и развития российской медицины и вклад её выдающихся представителей в мировую науку: произведения изобразительного искусства, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, форма одежды гражданских и военных медиков, предметы военно-медицинского снабжения, указы, атласы, медицинские книги, более 300 персональных фондов видных деятелей медицины и естествознания, в том числе В.М. Бехтерева, С.П. Боткина, И.И. Мечникова, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, И.М. Сеченова и др., а также обширную фототеку.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина , Музеи
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