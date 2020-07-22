Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.07.2020 (13:55)

Мотострелковые соединения и подразделения МТО Центрального военного округа до конца года получат более 20 единиц спецехники

Мотострелковые соединения и подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа, дислоцированные на Урале, в Поволжье и Сибири, получат до конца года по гособоронзаказу более 20 единиц различной специальной техники.

В части поступят пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200М-03 и две единицы ПАК-200М-04, каждая из которых рассчитана на приготовление пищи для 200 человек. Также соединения получат четыре автомобильных хлебопекарни ХПА-04.

Уже поступили в соединения по гособоронзаказу 10 автоматических установок пожаротушения АУПТ-10, что позволило повысить пожарную безопасность подразделений.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Алтайском крае проходит чемпионат 41-й общевойсковой армии ЦВО по военному пятиборью
Спецназ ЦВО на учениях в Самарской области обезвредил условного противника
В Кузбассе мотострелки совместно с артиллеристами отразили ночную атаку боевиков
Водители российской военной базы в Таджикистане отработали вопросы управления автомобилями «Урал» и КамАЗ в экстремальных условиях

Метки:
Центральный военный округ , МТО
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false