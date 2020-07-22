22.07.2020 (13:55)

Мотострелковые соединения и подразделения МТО Центрального военного округа до конца года получат более 20 единиц спецехники

Мотострелковые соединения и подразделения материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа, дислоцированные на Урале, в Поволжье и Сибири, получат до конца года по гособоронзаказу более 20 единиц различной специальной техники.

В части поступят пять передвижных автомобильных кухонь ПАК-200М-03 и две единицы ПАК-200М-04, каждая из которых рассчитана на приготовление пищи для 200 человек. Также соединения получат четыре автомобильных хлебопекарни ХПА-04.

Уже поступили в соединения по гособоронзаказу 10 автоматических установок пожаротушения АУПТ-10, что позволило повысить пожарную безопасность подразделений.

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