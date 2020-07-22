22.07.2020 (14:34)

В Главном храме Вооруженных Сил РФ прошло первое венчание

Первой парой, которая обвенчалась в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации, стали ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Никифорович Ковалев и его жена ветеран труда Ирина Иннокентьевна Ковалева, которые вместе уже 58 лет.

«Это очень символично для нас, потому что вся семья военная. Я мечтала об этом 15 лет, и вот, я подумала, что наконец наша мечта осуществляется», — признаётся Ирина Ковалёва.

Анатолий Никифорович — ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Ленинграда. Ирина Иннокентьевна — ветеран труда, секретарь ветеранского движения Московского комитета ветеранов войны.

Обряд венчания провёл ключарь Главного храма ВС РФ епископ Клинский Стефан.

«Венчанный брак — это особая ответственность, и в этом браке вы отдаёте частичку друг друга. Это, конечно, не последнее венчание в Главном храме, и в этом есть особая гордость — обвенчаться в таком месте, которое является объектом культурного достояния нашей страны», — сказал епископ Клинский Стефан.

На церемонии также присутствовали дети и внуки Ирины и Анатолия Ковалевых.

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