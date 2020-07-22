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22.07.2020 (13:21)

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии приступили к выполнению специальных задач

Сегодня в первый соревновательный день конкурса «Эльбрусское кольцо-2020», который проходит на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол», военнослужащим высокогорных подразделений ВС РФ и Нацгвардии России предстоит выполнить две специальные задачи: «Соревнование по индивидуальному лазанию на искусственном рельефе» и «Ориентирование в горной местности».

Специальную задачу «Соревнование по индивидуальному лазанию» конкурсанты выполнят на искусственном скальном рельефе высотой около 20 м. Маршрут международной эталонной трассы 6Б категории сложности. Лазанье и спуск военнослужащие выполнят с верхней автоматической страховкой, снаряжением и оружием.

В ходе выполнения специальной задачи «Ориентирование в горной местности» высокогорным подразделениям за 70 минут необходимо найти как можно больше контрольных пунктов, отмеченных на карте. Всего их 20. Передвижение команды во время ориентирования совершается с организацией непосредственного охранения и соблюдением мер маскировки. Во время выполнения специальной задачи разрешено использовать приборы позиционирования и навигации.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

Соревнования проходят в рамках подготовки к Армейским международным играм (АрМИ-2020).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Эльбрусское кольцо
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