22.07.2020 (13:15)

Инженеры ЮВО вышли на полигон Прудбой под Волгоградом для совершенствования навыков

С инженерами соединения Южного военного округа (ЮВО) начался полевой выход инженерных войск на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

На полевые занятия, которые продлятся до середины августа, привлечено более 300 военных инженеров, задействовано около 70 единиц специальной техники.

В течение месяца с военнослужащими проведут практические занятия по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности, наведению паромной переправы в различных условиях боевой обстановки.

Также инженеры отработают наиболее эффективные способы выполнения различных задач инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями будет проведено тактико-специальное учение на местности, в ходе которого военным инженерам предстоит обеспечить преодоление войсками рвов и оврагов с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

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