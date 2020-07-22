22.07.2020 (11:43)

Около 900 курсантов планируется принять в Военную академию РВСН и ее филиал

Около 900 курсантов планируется принять в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого (Балашиха, Московская область) и ее филиал в подмосковном Серпухове.

Абитуриенты пройдут несколько видов вступительных испытаний, включающих медицинскую комиссию, сдачу нормативов по физической подготовке и психологическое тестирование.

Военная академия готовит высококвалифицированные кадры для РВСН в широком спектре наукоёмких военно-технических специальностей.

Кроме того, академия осуществляет подготовку специалистов для других силовых министерств и ведомств России в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице