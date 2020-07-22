22.07.2020 (12:42)

Более 20 групп спецназа десантировались в район проведения масштабного тактического учения двух общевойсковых армий ЮВО на Северном Кавказе

Более 20 групп специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели десантирование в районы развертывания полевых командных пунктов 49-й и 58-й общевойсковых армий в рамках масштабного двустороннего тактического учения на Северном Кавказе.

Военнослужащие десантировались парашютным и беспарашютным способами из вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-35. Задачей групп спецназа является диверсионно-разведывательная деятельность в районе развернутых командных пунктов общевойсковых объединений с фото- и видеофиксацией расположения боевой и специальной техники, «пленение» должностных лиц с целью добычи информации, выведение из строя транспортных средств и полевых узлов связи.

Данная методика хорошо зарекомендовала себя на всех прошедших учениях на местности, внося эффект реального противостояния группировок войск в современном общевойсковом бою.

В тактическом учении задействованы штабы двух общевойсковых объединений, а также соединения и воинские части управления и обеспечения общей численностью более 7 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

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