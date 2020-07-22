22.07.2020 (10:33)

В ЮВО состоялось торжественное открытие Всероссийского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» в Кабардино-Балкарии

Сегодня в Приэльбрусье на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» состоялось торжественное открытие Всероссийского этапа конкурса на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо-2020».

Торжественная церемония началась с парада команд-участников в сопровождении военного оркестра и почетного караула. Участников соревнований поприветствовали представители Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, являющиеся организаторами конкурса.

В рамках торжественного мероприятия также прошел концерт, посвященный открытию «Эльбрусского кольца-2020». Перед участниками соревнований выступили творческие коллективы республики, военный оркестр и др.

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Южного, Центрального, Западного, Восточного военных округов, Северного флота, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, Воздушно-десантных войск и войск Национальной гвардии.

С привлекаемыми подразделениями с 9 июля с.г. прошел учебно-тренировочный сбор. В ходе сбора прошли занятия по совершенствованию индивидуальной подготовки военнослужащих и слаживанию подразделений, акклиматизации личного состава, изучению маршрута движения, отработки вопросов по организации спасения в горах.

Состязания пройдут с 22 июля по 5 августа с.г. в рамках армейских Международных игр «АрМИ-2020». Данный вид соревнований проводится с 2015 года. Это уже шестые соревнования в таком масштабе.

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