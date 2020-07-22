22.07.2020 (11:25)

В Алтайском крае проходит чемпионат 41-й общевойсковой армии ЦВО по военному пятиборью

В Алтайском крае проходит чемпионат 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) по военному пятиборью. В соревнованиях принимают участие команды соединений и воинских частей, дислоцированных на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях.

Военнослужащие состязаются в таких дисциплинах военно-прикладного спорта, как преодоление полосы препятствий длиной 500 метров, стрельба из автомата, плавание вольным стилем, метание гранаты на точность и дальность, а также бег по пересеченной местности на восемь километров. Победители примут участие в чемпионате ЦВО по военному пятиборью.

Всего в соревнованиях принимают участие восемь команд, общая численность участников — более 50 человек. Чемпионат завершится 24 июля.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска противовоздушной обороны, связи, радиационной, химической и биологической защиты.

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