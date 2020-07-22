22.07.2020 (11:10)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М ЮВО уничтожили командные пункты условного противника в Краснодарском крае

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в ходе учения уничтожили командные пункты противника в Краснодарском крае.

По плану учения группа самолётов-разведчиков Су-24МР, выполняя разведку на высоте от 100 до 300 м на полигоне ЮВО в Приморско-Ахтарске, обнаружила командные пункты противника. Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли точный удар по боевой технике и инженерным укреплениям противника в виде полноразмерных мишеней.

За время учения было произведено около 25 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 50-кг авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования под углом до 20 градусов на дальности от 5 до 10 км.

После выполнения задачи экипажи совершили перебазирование с военного аэродрома в Приморско-Ахтарске на аэродром в Волгоградской области.

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