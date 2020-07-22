Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.07.2020 (11:10)

Экипажи бомбардировщиков Су-24М ЮВО уничтожили командные пункты условного противника в Краснодарском крае

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Южного военного округа (ЮВО) из Волгоградской области в ходе учения уничтожили командные пункты противника в Краснодарском крае.

По плану учения группа самолётов-разведчиков Су-24МР, выполняя разведку на высоте от 100 до 300 м на полигоне ЮВО в Приморско-Ахтарске, обнаружила командные пункты противника. Координаты целей были переданы звену фронтовых бомбардировщиков Су-24М, которые нанесли точный удар по боевой технике и инженерным укреплениям противника в виде полноразмерных мишеней.

За время учения было произведено около 25 пусков ракет и сброс 10 корректируемых 50-кг авиабомб. Пуски управляемых ракет производились с пикирования под углом до 20 градусов на дальности от 5 до 10 км.

После выполнения задачи экипажи совершили перебазирование с военного аэродрома в Приморско-Ахтарске на аэродром в Волгоградской области.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Штурмовики ВВО на полигонах Забайкалья и Приморья уничтожили наземные цели неуправляемыми ракетами
Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» провела торпедные стрельбы в море в рамках проверки боеготовности
Более 40 самолетов Ил-76 перебазированы на оперативные аэродромы в рамках учений ВТА
Вьючно-транспортный взвод горного соединения ЮВО обеспечил подъем на горную вершину минометной батареи

Метки:
Авиация , Южный военный округ , ВВС , Самолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false