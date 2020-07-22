22.07.2020 (10:25)

В Севастополе на День ВМФ Черноморский флот покажет новые эпизоды военно-спортивного праздника

В Севастополе 26 июля на День Военно-Морского Флота Черноморский флот покажет много новых эпизодов в программе военно-спортивного праздника.

Впервые для зрителей состоится театрализованный показ исторической высадки и действий диверсионно-разведывательной группы в ходе освобождения Севастополя в 1944 году. В этом эпизоде будут задействованы военнослужащие ЧФ, водолазные и гидрографические катера, артисты драматического театра имени Б.А.Лавренёва Черноморского флота, а также самолёт Як-52 Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) города Севастополя.

Другим новым эпизодом в программе праздника будет демонстрация действий разнородных сил флота по поражению отряда боевых кораблей условного противника. В составе участников - малый ракетный корабль и беспилотный летательный аппарат.

Также командованием флота было принято решение о возобновлении представления под названием «33 богатыря», которое рассказывает об истории создания и боевом пути Черноморского флота. В роли «богатырей» будут задействованы водолазные специалисты объединённого учебного центра ВМФ в легководолазном снаряжении.

Всего в ходе военно-спортивного праздника жители и гости города-героя увидят более 20 показательных выступлений, подготовленных военнослужащими Черноморского флота.

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