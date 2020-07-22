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22.07.2020 (08:30)

Спецназ ЦВО на учениях в Самарской области обезвредил условного противника

Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа на тактико-специальном учении в Самарской области обезвредили условного противника.

Согласно замыслу учений, разведывательные группы провели десантирование посадочным способом в зону подконтрольную боевикам. Военнослужащие провели разведку местности, определив численность и вооружение условного противника. Организовали засаду на автомобиль и провели захват документов, представляющих ценность для вышестоящего штаба. Также разведчики обнаружили замаскированный командный пункт, в котором был захвачен «язык», он рассказал о готовящемся нападении на важный объект. Затем была проведена зачистка района.

Тактико-специальное учение прошло на полигоне Новая Бинарадка в нем приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальная подготовка , Спецназ
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